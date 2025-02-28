İş Yerinde Silahını Ateşledi, Tutuklandı
Samsun'da iş yerinde çıkan kavgada silahını çıkararak ateşleyen A.Ö., tutuklandı.
Samsun'da bir iş yerinde çıkan kavgada tabancayla ateş açan A.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Kavga sırasında A.Ö., tabancayla havaya ateş açarken, diğer çalışanlar silahı alarak polise haber verdi. Yakalanan A.Ö. gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Kaynak: İHA
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