İş Yerinde Silahını Ateşledi, Tutuklandı

Samsun'da iş yerinde çıkan kavgada silahını çıkararak ateşleyen A.Ö., tutuklandı.

Son Güncelleme:
İş Yerinde Silahını Ateşledi, Tutuklandı

Samsun'da bir iş yerinde çıkan kavgada tabancayla ateş açan A.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Kavga sırasında A.Ö., tabancayla havaya ateş açarken, diğer çalışanlar silahı alarak polise haber verdi. Yakalanan A.Ö. gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gözaltı Silah Samsun
Son Güncelleme:
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Anaokulunda Korkutan Yangın Anaokulunda Korkutan Yangın
Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son
Gürcan Koçak'ın Ölümüne Yol Açıp Kaçmıştı! İkinci 'Cihantimur' Vakasında Sürücü Yakalandı İkinci 'Cihantimur' Vakasında Sürücü Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
EFT ve Havalede Yeni Dönem Yarın Başlıyor: IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak
Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü? Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü?
Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı Ekranlara Neden Veda Ettiği Ortaya Çıktı
Okan Bayülgen Bombayı Patlattı, 11 Yıl Süren Aşkta Büyük Çatlak Okan Bayülgen 11 Yıl Sonra Bombayı Patlattı
Emlak Konut'un Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Başladı! Başvuru Süreci Ve Şartlar Neler? Emlak Konut'un Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Başladı! Başvuru Süreci Ve Şartlar Neler?