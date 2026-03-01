İran Başkonsolosluğu’nda Bayrak Yarıya İndirildi

İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kayıpları yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti.

Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi. Alınan yas kararı kapsamında İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İran
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu Mesaisi: Liderlerle Kritik Temas Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu Mesaisi
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi ve Genelkurmay Savunma Bakanı Aziz Nasırzade Öldürüldü Genelkurmay Başkanı Musevi ve Savunma Bakanı Nasırzade Öldürüldü
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü İran'dan Füze Yağmuru: ABD İlk Kayıplarını Açıkladı
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor
Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi Oldu Devrim Muhafızları'nın Yeni Başkomutanı Belli Oldu