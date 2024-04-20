İntihar etmek için 4'üncü kattan atladı, başkasının üzerine düştü!

Hatay’da intihar etmek için apartmanın 4’üncü katından atlayan şahıs cadde üzerinden geçen başka bir vatandaşın üzerine düştü. Güvenlik kamerası olayı anbean kaydetti. 2 şahıs da hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.

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Hatay’ın Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı’nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı. Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 4. kattan atlayan şahsın, yoldan geçen M.T. isimli şahsın üzerine düştüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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