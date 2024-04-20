İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sur'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden zanlı gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen zanlının gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği iddia edilen U.G. adlı şüphelinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.
Son Güncelleme: