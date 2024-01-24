İntihal davası sonuçlandı... Yasal faizi de var: Mine Kırıkkanat Elif Şafak’tan 170 bin TL alacak

Mine G. Kırıkkanat'ın yazar Elif Şafak'a açtığı intihal davası sonuçlandı. Mahkeme, Elif Şafak'ın Kırıkkanat'a 170 bin TL ödemesine hükmetti.

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İntihal davası sonuçlandı... Yasal faizi de var: Mine Kırıkkanat Elif Şafak’tan 170 bin TL alacak

Mine G. Kırıkkanat, yazar Elif Şafak'a "Bit Palas" romanında, kendi romanı "Sinek Sarayı"ndan intihal yaptığı iddiasıyla açtığı tazminat davasında karar çıktı.

Mahkeme Mine Kırıkkanat’ı haklı bularak, Şafak’ın ‘intihal’ yaptığına hükmetti.

Kırıkkanat’ın Elif Şafak ve DK Doğan Yayınları AŞ’ye açtığı davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

KIRIKKANAT: HAK YERİNİ BULDU

Kırıkkanat, davanın sonucunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. “19 Ekim 2021 tarihinde Elif Şafak’a karşı açtığım intihal davası; lehime sonuçlanmış bulunmaktadır” ifadelerini kullanan Kırıkkanat, “Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ilişikteki gerekçeli kararda ayrıntılı biçimde açıklandığı gibi Elif Şafak’ın “Bit Palas” romanının, “Sinek Sarayı” romanımdan intihal olduğuna hükmetmiştir” dedi.

Kırıkkanat daha sonraki paylaşımlarında ise, “Hak yerini buldu, Elif Şafak bir intihalcidir. En zor zamanlarımda yazdığım Sinek Sarayı romanım için adalet vuku buldu” diye yazdı.

Mahkeme kararına göre, Kırıkkanat'ın Elif Şafak'tan yaklaşık 170 bin lira tazminat almasına hükmedildi.

Açıklanan hükümde ise şunlar kaydedildi:

İntihal davası sonuçlandı... Yasal faizi de var: Mine Kırıkkanat Elif Şafak’tan 170 bin TL alacak - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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