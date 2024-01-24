Erkek şiddeti bitmiyor! 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, annesi ağır yaralandı

Müstakil bir evin camını kırarak eve giren şüpheli, evde bulunan anne ve 12 yaşındaki kız çocuğuna bıçakla saldırdı. Annenin ayrılmak istediği erkeğin saldırısı sonucunda çocuk, hayatını kaybettiği bildirildi.

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Erkek şiddeti bitmiyor! 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, annesi ağır yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evde, 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, çocuğun 34 yaşındaki annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki müstakil eve dış kapının camını kırarak giren zanlı, evde ikamet eden Suzan Ediz (34) ile Behiye Ediz'i (12) bıçakla yaraladı.

Şüphelinin kaçmasının ardından anne-kız, yardım istemek için sokağa çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan anne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Kadın cinayetleri Erkek Şiddeti İzmir
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