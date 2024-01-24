Operatör enkaz altında mahsur kaldı: Maraş'ta ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine yıkıldı
Ağır hasarlı bir binanın yıkımı için çalışma yapılan Maraş'ta, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA
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