Interpol'ün Aradığı Lüks Otomobiller İstanbul'dan Çıktı!

Almanya'dan kiraladıkları lüks otomobilleri kaçırarak Türkiye'ye getiren 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Interpol tarafından aranan araçlar ele geçirilirken, şüpheliler tutuklandı.

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Interpol'ün Aradığı Lüks Otomobiller İstanbul'dan Çıktı!

Interpol tarafından 2 lüks aracın Almanya'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul'a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Interpol'ün Aradığı Lüks Otomobiller İstanbul'dan Çıktı! - Resim : 1

Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece'deki bir otoparkta araçların bulunduğu ihbarı alan ekipler harekete geçti. Polis ekipleri, otoparkta 2 çalıntı lüks aracı ele geçirdi. Otomobillerin izini süren ekipler, araçları bırakan şüphelilerin kaldığı oteli tespit etti.

Interpol'ün Aradığı Lüks Otomobiller İstanbul'dan Çıktı! - Resim : 2

Interpol'ün Aradığı Lüks Otomobiller İstanbul'dan Çıktı! - Resim : 3

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Otele baskın düzenleyen ekipler, 1'i kadın 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, Fas uyruklu Almanya vatandaşı Mohamed S. (30), İsmail E. B. (23), Ayman E. B. (22), Fas uyruklu İspanya vatandaşı Bilal K. Z. (25), Ayoub K. L. (23), Almanya vatandaşı Gülizar T. (21) ve Dewran B. Ç.(20) gözaltına alındı.

Interpol'ün Aradığı Lüks Otomobiller İstanbul'dan Çıktı! - Resim : 4

Interpol'ün Aradığı Lüks Otomobiller İstanbul'dan Çıktı! - Resim : 5

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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