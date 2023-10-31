İnternetten araba almak istedi: Tam 739 bin 600 lira dolandırıldı

Trabzon'da bir işi internetten araba satın almak isterken yüz binlerce lira dolandırıldı.

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İnternetten araba almak istedi: Tam 739 bin 600 lira dolandırıldı

Trabzon’da bir kişi internetten araba satın almaya çalışırken 739 bin 600 TL dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.B. (41) internet ortamında araç satın almak için iletişime geçtiği şahısla 739 bin 600 TL karşılığında anlaştı. Anlaştığı şahsın hesabına parayı yollayan M.B., araçla ilgili görüştüğü şahsa daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Karakola giderek şikayetçi olan M.B.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan güvenlik güçleri Trabzon’da son dönemde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılığın oldukça arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda tekrar uyardı.

Kaynak: İHA

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