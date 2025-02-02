İnternette Büyük Tehlike! Muhabir Müşteri Kılığına Girdi, Silah Satıcılarına Ulaştı

İnternet üzerinden silah almanın yasak olduğu ülkemizde, vatandaşlar birkaç tıklama sonucu silah sahibi olabiliyor. Belge kontrolü olmadan hızlı ve kolay bir şekilde silah sahibi olunmasını tv100 mercek altına aldı. Müşteri kılığına giren tv100 muhabiri o mesajları yayınladı. İşte detaylar…

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İnternet, yasa dışı silah ticaretinin yeni pazarı haline geldi. Uygulamalar ve sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda, hiçbir belgeye gerek kalmadan istenilen silaha, 24 saat içinde ulaşılıyor. İnternet, sosyal medya ve sokaklar silah satışı yapan kişilerle doldu taştı. tv100 ekibi müşteri kılığına girdi ve detayları araştırdı.

İnternette Büyük Tehlike! Muhabir Müşteri Kılığına Girdi, Silah Satıcılarına Ulaştı - Resim : 1

Son derece rahat olan satıcı elindeki modellerin fotoğrafını gönderdi. Fiyat bilgilerini söyledi ve "Tabanca, tüfek ne istersen ayarlarız" dedi.

İnternette Büyük Tehlike! Muhabir Müşteri Kılığına Girdi, Silah Satıcılarına Ulaştı - Resim : 2

'OTOBÜSLE GÖNDERİRİM'

Bir başka satıcı ise silahı otobüsle gönderebileceğini, en geç 12 saatte teslim edileceğini söyledi.

Satıcı: Otobüs saatlerine falan bakalım.

Muhabir: Kimden teslim alacağım peki?

Satıcı: Mesela bak bu otobüsün ortalama geleceği saat. 8'de geliyorsa 7'de bu numarayı arayıp soracaksın. Sen olmasan bile emanet deposuna bırakılıyor.

İnternette Büyük Tehlike! Muhabir Müşteri Kılığına Girdi, Silah Satıcılarına Ulaştı - Resim : 3

'POLİS OLMADIĞINI KANITLA'

Diğer bir satıcı da elden teslimat yapabileceğini söyledi. Ancak bir şartı vardı. Alıcının polis ya da muhbir olmadığını kanıtlaması için dava ve adli sicil kaydı, SGK dökümü gibi belgeler istedi.

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Kaynak: tv100

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