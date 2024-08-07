Instagram'dan Sonra Roblox'a Erişim Engeli! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Açıklama

Roblox isimli oyun platformuna getirilen erişim engeli kararına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Instagram'dan Sonra Roblox'a Erişim Engeli! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Açıklama

Sosyal medya platformu Instagram'a yapılan erişim engelinin ardından Roblox isimli oyun platformuna da erişim engeli getirildi. 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox son bir ayda erişim engeli getirilen üçüncü platform oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili TV100'e açıklamada bulundu.

Gürkan Hacır, Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada, kararın Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtildi.

'KARARI BİZ ALMADIK'

Gürkan Hacır, bakanlık tarafından yapılan açıklamayı şöyle aktardı:

"Kararı biz almadık, uygulayıcısıyız. Çocukların istismar edildiği oyun görünümlü bir platform. Ortada bir mahkeme kararı var. Erişim engeline dair kararı ise BTK aldı."

Instagram’dan Sonra Bir Erişim Engeli Daha! Roblox’a Erişim YasağıInstagram’dan Sonra Bir Erişim Engeli Daha! Roblox’a Erişim YasağıGüncel

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