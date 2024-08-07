İmam, İmamın Eşini Kaçırdı! Ölüm Emri Verilen Kadına Koruma Kararı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde imam olan eşinin meslektaşı ile kaçan kadın koruma altına alındı.

Evli iki çocuk babası olan imam H.A., 5 yıldır Kulp'a bağlı İslamköy'de görev yapıyordu. Geçtiğimiz gün imam H.A.’nın eşi S.A., başka bir camide görevli imam tarafından kaçtığı / kaçırıldığını Gerçek Gündem, ortaya çıkarmıştı.

H.A.'nın eşinin kaçtığı imam A.A.'nın ise Şırnak’ın İdil ilçesinde görev yaptığı belirtildi.

İddialara göre, sosyal medya üzerinden tanışan S.A ve imam A.A. geçtiğimiz hafta kaçmaya karar verdi. H.A’nın camide olduğu sırada S.A. ile A.A. arabaya binerek kaçtı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Amida Haber'den Zelal Sinayiç'in haberine göre, İmam A.A tarafından Şanlıurfa'ya kaçırıldığı iddia edilen S.A.'nın "can güvenliği" nedeniyle koruma altına alındığı öğrenildi.

İmam H.A’nın da olaydan sonra Kulp Cumhuriyet Savcılığı’na giderek ifade verdiği, CMK’dan avukat istemediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kadının ailesinin kızlarının ve imam A.A.'nın damatları H.A. tarafından öldürülmesini istenmişti.