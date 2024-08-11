Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı

Instagram’a erişim BTK tarafından ‘katalog suçlar’ gerekçesi ile dokuz gün önce engellenmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu erişim engeline gerekçe olarak terör içerikli paylaşımları göstermişti. Ancak İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise attığı tweet ile Instagram’a İsrail tarafından suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye fotoğraflarını kaldırdığı için tepki göstermişti.

Türkiye Instagram’a erişim engelini Haniye ve katalog suçlar üzerinden tartışırken, bakanlık ile META yetkilileri arasındaki görüşmeler sonucu sosyal paylaşım platformu 10 Ağustos akşamı erişime açılmıştı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada Instagram’ın Türkiye’nin şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu.

Instagram’ın erişime açılmasının ardından Altun, Haniye için paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti. Instagram ise Altun’un paylaşımını kaldırmamıştı.

Fakat aynı platform vatandaşlar tarafından Haniye fotoğrafı paylaşıldığı an fotoğrafları kaldırmaya devam ediyor.

Gerçek Gündem’in Haniye ve Heniye yazarak paylaştığı gönderiler platform tarafından hızlıca kaldırıldı. Açıklama yapılmadan paylaşılan gönderileri kaldıran Instagram, hikayeden yapılan paylaşımları ise kaldırmıyor.

Instagram Usame Bin Ladin’in fotoğrafları paylaşıldığında da aynı yaptırımı uygulayarak paylaşımları kaldırdı. Ancak IŞİD kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi’nin fotoğrafları ise kaldırılmadı.

Paylaşımları kaldıran Instagram, gerekçe olarak ise “Tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaşmak, göndermek, övmek veya takip etmek” ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem