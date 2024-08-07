Instagram, Ali Erbaş'ın 'Haniye' Paylaşımını Sildi

Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Hamas lideri Haniye'ye ilişkin paylaşımını sildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Orhan, durumu 'skandal' olarak niteledi.

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Instagram, Ali Erbaş'ın 'Haniye' Paylaşımını Sildi

Instagram'ın çatı şirketi Meta, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için 31 Temmuz'da yayınladığı ‘taziye’ mesajını 5 gün sonra sildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, yaşananı 'skandal’ olarak değerlendirdi.

X hesabından paylaşım yapan Orhan, “Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden” dedi.

ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Erbaş’ın silinen mesajında şu ifadeler yer alıyordu:

“Tahran’da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Haniye’ye Cenab-ı Hak’tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin’in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”

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