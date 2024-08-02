Facebook'tan Diyanet'in Sayfasına Erişim Kısıtlaması

Türkiye, Instagram isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirirken, karşı hamle de Facebook'tan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı Haniye'ye ait cenaze paylaşımını kaldıran Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına da kısıtlamada bulundu.

Facebook'tan Diyanet'in Sayfasına Erişim Kısıtlaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu sabah itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirdi.

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin ölümü ile ilgili içeriklerin paylaşımını kısıtlamıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Instagram'ın Haniye ile ilgili taziye mesajlarını engellemesini sert bir şekilde eleştirmişti.

BTK tarafından Meta Platforms'a bağlı Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, karşı hamle de Meta'ya bağlı Facebook'tan geldi.

Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da Haniye için düzenlenen cenaze namazına dair paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtladı.

Facebook'tan Diyanet'in Sayfasına Erişim Kısıtlaması - Resim : 1

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