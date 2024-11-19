İnşaat Asansörü Can Aldı: 7 Metre Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da inşaatta çalışan bir işçi 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek can verdi. 58 yaşındaki Mehmet Aldaş'ın tüm uyarılara rağmen güvenlik önlemlerini kullanmadığı iddia edildi.

İnşaat Asansörü Can Aldı: 7 Metre Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'ne bağlı Meksika Caddesi'ndeki bir şantiyede saat 14.40 sıralarında gerçekleşti. İnşaatta çalışan Mehmet Aldaş, 2'inci katın asansör boşluğundan tahta zemin üzerine düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Aldaş’ı yerde hareketsiz şekilde gören diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiye alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan yaralının leğen kemiğinde, omurgasında, kalçasında kırıklar tespit edilirken, iç kanamasının olduğu da öğrenildi. Kalbi duran Aldaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMADIĞI İDDİASI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iddiaya göre güvenlik önlemleri konusunda yapılan uyarılara rağmen Mehmet Aldaş'ın önlem almadığı iddia edildi.

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Kaynak: DHA

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