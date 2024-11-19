İstanbul'da Çocukların Silahlı Kavgası Cinayetle Bitti: Ölen 14, Öldüren 17 Yaşında!

İstanbul Küçükçekmece'de iki çocuk arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

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İstanbul'da Çocukların Silahlı Kavgası Cinayetle Bitti: Ölen 14, Öldüren 17 Yaşında!

İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta akşam saatlerinde çocuklar birbirlerine kurşun yağdırdı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, iki taraf da birbirine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralılardan S.A., hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyetin konu ile ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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