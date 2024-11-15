Asansör Boşluğuna Düşen İşçiden Acı Haber

Bilecik’te Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir firmaya ait inşaatta çalışan Babacan Aliyev, dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğa düştü. Aliyev'in hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babacan Aliyev, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA