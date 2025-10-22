'İncinmişsin' Videosuyla Tanınmıştı! Ünlü Fenomen Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınan 42 yaşındaki fenomen, Konya’da bir kamyonun içinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONUN İÇİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

4 yıl önce çektiği kısa videoyla tanınan ve sosyal medyada “Hasan Abi” olarak bilinen fenomenin cansız bedeni, Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde park halindeki bir kamyonun içinde bulundu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 42 yaşındaki fenomenin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek inceleme yapıldı. Fenomenin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi