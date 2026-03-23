İnan Güney Hakkında İddianame Hazırlandı! İstenen Ceza Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıl 8’er aydan 35’şer yıla aya kadar hapis cezası talep edildi.

'İBB DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLSİN' TALEBİ

İddianamede “Güney’in elde ettiği haksız kazancı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı yine dosya kapsamındaki ifadeleri olmak üzere birçok itiraf niteliğindeki ifadeler, HTS raporları, MASAK raporları teyit etmektedir” ifadelerine yer verildi. Bu nedenle iddianamenin İBB davasıyla birleştirilmesi ve 3K şirketinin aldığı iddia edilen usulsüz iş ve ihalelere ilişkin eylemlerden sorumlu tutulan şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Habertürk