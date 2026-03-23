Felaketten Saniyelerle Kurtuluş! Tekirdağ'da Yağ Fabrikasındaki Korkunç Patlama Kamerada

Tekirdağ'da kemik tozu ve hayvansal yağ üretimi yapılan fabrikada buhar kazanı patladı. Bir işçinin hayatını kaybettiği korkunç patlamanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Patlamadan saniyeler önce de 3 kadın işçinin bölgeden geçtiği de görüntülere yansıdı.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde kemik tozu ve hayvansal yağ üretimi yapılan fabrikada 18 Mart’ta patlama oldu.

Buhar kazanında meydana gelen patlamada Cumhur Önbay (48) , yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama anı ile birlikte siyah dumanların yükseldiği ve parçaların çevreye savrulduğu görüldü.

Patlamadan saniyeler önce de 3 kadın işçinin bölgeden geçtiği de görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

