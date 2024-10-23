'İmralı Ziyareti İçin Ömer Öcalan'a İzin Çıktı' İddiası: DEM Parti'den Yalanlama Geldi

DEM Parti kaynakları, terör örgütü PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın Abdullah Öcalan ile görüşmesine izin verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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'İmralı Ziyareti İçin Ömer Öcalan'a İzin Çıktı' İddiası: DEM Parti'den Yalanlama Geldi

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde görüşmesine izin verildiği iddiaları, sosyal medyada gündem oldu.

DEM Parti kaynakları, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde görüşmesine izin verileceği iddialarını yalanlandı.

DEM Parti MYK, Bahçeli’nin çağrısının ardından dün olağanüstü toplandı. Toplantıda; "Süreci dikkatle takip etme" kararı alındı.

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Kaynak: ANKA

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