İmamoğlu'ndan yağış uyarısı: 'Bu akşam acil bir durum yoksa araçla dışarı çıkmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentte görülecek şiddet yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'ndan yağış uyarısı: 'Bu akşam acil bir durum yoksa araçla dışarı çıkmayın'

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtilmişti.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

İMAMOĞLU AKOM'DA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte AKOM'a giderek açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, AKOM'da şunları söyledi:

"Meteoroloji birimimiz ve Meteoroloji kurumu olmak üzere bütünüyle yaptıkları açıklamalarda görünüyor ki bu akşam saat 9-10 civarında İstanbul’da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bu tabii bazen tahminin biraz üstüne çıkabiliyor. Biraz geç başlayabiliyor ama bu akşam kesinlikle etkili bir yağışı bütün İstanbul’un yaşayabileceği ihtimali birimlerimiz tarafından bize aktarıldı.

Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görünüyor arkadaşlarım.

İstanbul, bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak. Bahsedilen yağış miktarı; Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir'e bir yağış daha düştüğü takdirde, bu bölgeler bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak."

Etiketler
Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Tuzla'da iş yerinde yangın Tuzla'da iş yerinde yangın
Atatürk'ün milli içecek olmasını talep ettiği şifa ve mucize dolu hardaliye Atatürk'ün milli içecek olmasını talep ettiği şifa ve mucize dolu hardaliye
Zengin olma potansiyeli en yüksek 3 burç! Araştırmacılar ısrarla söylüyor Zengin olma potansiyeli en yüksek 3 burç! Araştırmacılar ısrarla söylüyor
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli promosyonunda Ekim listesi güncelleniyor: En yüksek promosyonu hangi banka verecek? Emekli promosyonunda Ekim listesi güncelleniyor: En yüksek promosyonu hangi banka verecek?
Araştırma sonucu açıklandı: Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor! Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor!
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun
Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir
Meedo ile boşanan Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası: Nikahına gelen o isimle yakınlaştı! Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası!