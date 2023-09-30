Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

Muhammed Yakut’un iddialarında adı geçen Sıla Doğu’yu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

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Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

Muhammed Yakut’un iddialarında adı geçen Sıla Doğu’ya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Astronomik serveti ile gündeme gelen Dilan Polat'ın kardeşi olan Sıla Doğu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Sıla Doğu, dün sosyal medya hesabından takipçilerine küfür etmiş ve uyuşturucu kullandığı itiraf etmişti.

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