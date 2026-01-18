İmamoğlu Davasındaki Arbedeye Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'un diploma iptaline ilişkin görülen davanın duruşma sırasında jandarma personeli ile dışarıda bekleyen bir grup arasında arbede çıkmıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama geldi: "Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir. Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin, söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan olaylar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi