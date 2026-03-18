İltica Krizi Sonrası Rota Türkiye! İran Kadın Milli Takımı Iğdır’a İndi

2026 Kadınlar Asya Kupası sonrası iltica iddialarıyla gündeme gelen İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, Türkiye üzerinden Iğdır’a ulaştı. Kafile, buradan karayoluyla Iğdır üzerinden İran’a geçecek. Gelişmeleri tv100 muhabiri Canan Altıntaş aktardı.

Asya Kupası'nda İran milli takım oyuncuları ülkelerine dönememişti.

Avustralya'dan Malezya'ya, oradan da Umman'a geçen İran Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi, ardından Türkiye'ye ulaştı.İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, polis ekiplerinin refakatinde pasaport işlemlerini tamamladı.

IĞDIR'A İNDİLER

Aralarında Avustralya'ya iltica etmek için başvuru yapıp vazgeçen kadın sporcuların da bulunduğu öğrenilen kafile, kara yoluyla ülkelerine dönmek için Iğdır Bülent Aydın Havalimanı'na indiler.

Kafilede bulunan 7 kişinin önceden Avustralya'ya iltica talebinde bulunduğunun ancak 2 kişinin Avustralya'da kaldığı öğrenilirken, geri kalan 5 kişinin milli takım kafilesi ile Türkiye'ye geldiği belirtildi.

MİLLİ MARŞ SIRASINDA SESSİZ KALMIŞLARDI

Avustralya’da düzenlenen turnuvada İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmıştı. Bu durum İran’da tartışmalara yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avustralya’nın futbolcuları İran’a geri göndermesinin “ciddi bir insani hata” olacağını söylemişti.

Trump, “Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı’nın büyük ihtimalle öldürülecekleri İran’a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir hata yapıyor. Onlara iltica hakkı verin. Eğer siz vermezseniz ABD kabul edecektir” demişti.

Bunun ardından Avustralya hükümeti, takımın 7 üyesinin ülkede kalmak istediğini ancak son anda bir kişinin karar değiştirmesi üzerine 6 kişiye iltica hakkı verildiğini açıklamıştı.

Ancak ilerleyen süreçte iltica hakkı verilen bazı futbolcular da ülkelerine dönme kararı aldı.

