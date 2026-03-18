Edremit'te Hayvan Katliamı: Çöplükte Onlarca Köpeğin Cansız Bedeni Bulundu

Son yıllarda Türkiye’nin bir çok kentinde yaşanan hayvan katliamlarına bir yenisi daha eklendi.

40’A YAKIN KÖPEK ÖLÜ BULUNDU

17 Mart'ta Balıkesir'in Edremit Eminkuyu bölgesindeki çöplükte 40'a yakın sokak köpeği ölü olarak bulundu. İhbar üzerine polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Köpeklerin çoğunda belediyeye ait küpelerin olması dikkat çekti.

EKİPLERİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Yerel gazetelerde çıkan haberler üzerine olay yerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve belediye ekipleri gönderildi. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor. Köpekleri kim ya da kimlerin öldürdüğü incelemelerin ardından netleşecek.

BELEDİYE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Edremit Belediyesi, onlarca köpeğin cansız bedenlerinin bulunmasının ve görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından yaşanan katliama ilişkin açıklama yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ilçemiz Eminkuyu bölgesindeki eski çöp alanında can dostlarımıza ait görüntüler kamuoyunda büyük bir hassasiyet oluşturmuş; aynı şekilde kurumumuz tarafından da üzüntüyle ve dikkatle karşılanmıştır.

Edremit Belediyesi olarak, sokak hayvanlarının yaşam hakkını gözeten, onların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamayı öncelik kabul eden bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Can dostlarımıza yönelik her türlü olumsuzluk, kurumumuzun hassasiyetle yaklaştığı ve asla kabul etmediği bir durumdur.

Söz konusu olayla belediyemizin herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, yaşanan durumun tüm yönleriyle aydınlatılması adına ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürecin yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Olayla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli yasal işlemler başlatılmış olup, sorumluların en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermesi en büyük beklentimizdir. Belediyemize ait Çıkırkçı Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezimizde tedavi ve bakım süreçleri titizlikle yürütülmekte, hastalık ve yaşlılık sebebiyle hayatını kaybeden hayvanlar ise yasal mevzuata uygun şekilde, belirlenen alanlarda defnedilmektedir.

Ayrıca Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin tüm iş ve işlemleri Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Edremit Belediyesi olarak, can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek, sağlıklarını korumak ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi; bu tür olayların aydınlatılması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

HAYVANA YÖNELİK ŞİDDET BİTMİYOR

Son dönemde Türkiye’nin farklı illerinde hayvan barınaklarındaki ölüm ve ihmal iddiaları kamuoyunda geniş yankı buldu. Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen olaylar, ülkede infial yaratmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi