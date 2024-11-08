İlk Ara Tatil Bugün Başlıyor: Son Ders Zili Çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatiline çıkacak. Öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğretmenler, ara tatil seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Bu yılın eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

Kaynak: AA