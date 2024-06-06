İliç'teki katliamda, 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç'teki toprak kaymasında, yoğun toprak kütlesinin altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Şirketten işçilere gönderilen mesajda ise 'yaptırım' tehdidi yapıldı.

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İliç'teki katliamda, 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Anagold Madencilik'in Erzincan İliç'te işlettiği Çöpler Altın Madeni'ni çevresinde kullandığı yoğun miktarda siyanür sebebiyle meydana gelen toprak kaymasının üstünden 115 gün geçti.

Katliamdan bu yana toprak altında olan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altından çıkarılan 9 işçiden 7'si çıkarılmış oldu. 2 işçi ise halen toprak altında.

İŞÇİLERE TEHDİT

Sözcü'nün haberine göre şirket tarafından işçilere herhangi bir şekilde dışarıyla bilgi paylaşmamaları için uyarıda bulunuldu. Yaptırımla tehdit edilen işçilere şu mesaj atıldı: "Şirket içinde fotoğraf video çekilerek sosyal medyada paylaşılması şirket politikaları ve yasal mevzuatları gereğiyle yasaktır. Tespit edilen personeller hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır bilginize.”

NE OLMUŞTU?

13 Şubat Salı günü saat 14.30 sularında Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde büyük bir toprak kayması yaşanmıştı.

Maden ocağında çalışan 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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