İliç Madeninde Hayatını Kaybeden Uğur Yıldız İçin Lokma Dağıtıldı

İliç’teki madende meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız’ın mezarının yapılması münasebetiyle lokma dağıtım programı düzenlendi.

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe ve Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş’la birlikte, İliç’teki madende meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden Uğur Yıldız’ın mezarının yapılması münasebetiyle Otlukbeli ilçesinin Avcıçayırı köyünde düzenlenen lokma dağıtım programına katıldı.

Uğur Yıldız’ın mezarını ziyaret eden ve daha sonra lokma dağıtım programına katılan Vali Yardımcısı İzci ve beraberindekiler, merhuma Allah’tan rahmet, Yıldız ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundular.

Kaynak: ANKA