Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın Isparta'daki Ailesine Acı Haber Ulaştı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberi, Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin ailesinin Ayazmana Mahallesi'ndeki evine giden Isparta Valisi Aydın Baruş ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini aileye verdi.
Şehidin annesi Ayşe ile babası Osman Sacit Büyükçaylı üzüntü yaşadı.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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