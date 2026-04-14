İliç Davasında Ara Karar: Şirketin Danışmanı Çıkan Bilirkişi Değişti

İliç’te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada, bilirkişinin şirketle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme itirazı kabul ederek yeni bilirkişi heyeti atanmasına karar verdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan İliç’te 9 işçinin yaşamını yitirdiği Çöpler Altın Madeni faciasına ilişkin davada, bilirkişi raporuna yönelik itirazlar mahkeme tarafından kabul edildi. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müşteki avukatları, söz konusu bağlantıyı ortaya koyan belgeleri sunarak raporun tarafsızlığını yitirdiğini savundu. Evrensel’den Elif Ekin Saltık’ın haberine göre avukatlar, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını ve dosyanın yeniden incelenmesini talep etti.

MAHKEME HAKLI BULDU

Mahkeme, bilirkişi raporuna yönelik itirazları haklı bularak yeni bir heyet oluşturulmasına karar verdi. Ancak olay yerinde yeniden keşif yapılması talebi reddedildi. Duruşmada dinlenen tanıklar, maden sahasındaki risklerin önceden bilindiğine dair ifadeler verirken, salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine duruşmaya ara verildi. Ara karar kapsamında sanıklardan Selçuk Çiftlik adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, dava yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için 7 Temmuz’a ertelendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
bilirkişi Erzincan
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Liseye Silahlı Saldırı... 4 Yönetici Görevden Uzaklaştırıldı Liseye Silahlı Saldırı... 4 Yönetici Görevden Uzaklaştırıldı
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Mesajlar Ortaya Çıktı: 'Seni Zorla Tutuyorlar, Rus Konsolosluğa Sığın' Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Mesajlar Ortaya Çıktı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var
Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Mesajlar Ortaya Çıktı: 'Seni Zorla Tutuyorlar, Rus Konsolosluğa Sığın' Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Mesajlar Ortaya Çıktı
Emekli İkramiyelerinde 2026 Rakamları Belli Oldu! İşte Kalem Kalem İkramiye Tablosu Emekli İkramiyelerinde 2026 Rakamları Belli Oldu! İşte Kalem Kalem İkramiye Tablosu
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme! Cinayet Şüphesiyle 7 İlde 13 Gözaltı Kararı: Dönemin Tunceli Valisi'nin Oğlu da Gözaltında 'Gülistan Doku Cinayeti' Şüphesiyle 13 Gözaltı