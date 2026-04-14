İliç Davasında Ara Karar: Şirketin Danışmanı Çıkan Bilirkişi Değişti

Erzincan İliç’te 9 işçinin yaşamını yitirdiği Çöpler Altın Madeni faciasına ilişkin davada, bilirkişi raporuna yönelik itirazlar mahkeme tarafından kabul edildi. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müşteki avukatları, söz konusu bağlantıyı ortaya koyan belgeleri sunarak raporun tarafsızlığını yitirdiğini savundu. Evrensel’den Elif Ekin Saltık’ın haberine göre avukatlar, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını ve dosyanın yeniden incelenmesini talep etti.

MAHKEME HAKLI BULDU

Mahkeme, bilirkişi raporuna yönelik itirazları haklı bularak yeni bir heyet oluşturulmasına karar verdi. Ancak olay yerinde yeniden keşif yapılması talebi reddedildi. Duruşmada dinlenen tanıklar, maden sahasındaki risklerin önceden bilindiğine dair ifadeler verirken, salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine duruşmaya ara verildi. Ara karar kapsamında sanıklardan Selçuk Çiftlik adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, dava yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için 7 Temmuz’a ertelendi.

Kaynak: Haber Merkezi