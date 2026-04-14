Liseye Silahlı Saldırı... 4 Yönetici Görevden Uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek’te bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7’si taburcu edilirken, 3’ü ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, sürecin çok yönlü sürdüğü bildirildi. İdari inceleme için ise Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi.

Valilik açıklamasında, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayrıca okulda eğitime 4 gün ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA