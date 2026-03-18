İletişim Başkanlığı'ndan Sosyal Medyadaki 'İsrail' İddiasına Yalanlama: Açık Bir Dezenformasyon

Sosyal medyada gündeme getirilen "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı" iddiası İletişim Başkanlığı'nca yapılan açıklama ile yalanlandı. Yapılan paylaşımda bu iddialar için "açık bir dezenformasyon" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan Sosyal Medyadaki 'İsrail' İddiasına Yalanlama: Açık Bir Dezenformasyon
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama geldi. DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir.

Düzenleme, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.”

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Sosyal Medya Fenomeni Testo Taylan Tutuklandı Sosyal Medya Fenomeni Testo Taylan Tutuklandı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya Geçmiş Olsun Telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Geçmiş Olsun Telefonu
Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor 'Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor'
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | İsrail: İran İstihbarat Bakanı Öldürüldü İsrail: İran İstihbarat Bakanı Öldürüldü
Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem
Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları