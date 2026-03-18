İletişim Başkanlığı'ndan Sosyal Medyadaki 'İsrail' İddiasına Yalanlama: Açık Bir Dezenformasyon

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama geldi. DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir.

Düzenleme, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.”

