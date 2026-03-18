Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya Geçmiş Olsun Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği beyin ameliyatının ardından gazeteci Fatih Altaylı’yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beyin ameliyatı olan gazeteci Fatih Altaylı’yı telefonla aradı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Altaylı’nın sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Altaylı da geçirdiği operasyon hakkında cumhurbaşkanına bilgi vererek, teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

