İlber Ortaylı'nın Son Sağlık Durumu Açıklandı, Günler Önce Entübe Edilmiş

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Ortaylı’nın Instagram hesabından akşam saatlerinde yapılan yeni açıklamada ünlü tarihçinin sağlık problemleri anlatıldı ve tedavisinin pazar gününden beri entübe edilerek devam ettiği paylaşıldı.

Bir süredir tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın resmi sosyal medya hesabından son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada ünlü tarihçinin pazar günü entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Ortaylı'nın hastaneye yatırılma sürecinin anlatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

PAZAR GÜNÜ ENTÜBE EDİLMİŞ

Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil.

"ORGANLARDA YAŞA BAĞLI YORULMA"

Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında Hürriyet'e bilgi veren İlber Hoca'nın kızı Tuna Ortaylı “Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor” dedi.”

