İlahiyatçıdan Diamond Tema 'doğru söylüyor' çıkışı: Bir şey uydurmuyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde

YouTuber Diamond Tema, Yer6 isimli YouTube kanalında sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile yaptığı tartışmada şeriat hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Tema, şeriata neden karşı olduğunu anlatırken Sahih-i Buhârî adlı hadis derlemesinden örnekler sundu.

Tema'nın "Şeriat dışında hiçbir sistemde altı yaşındaki bir kızla evlenemezsin" şeklindeki açıklamaları ve Hz. Muhammed ile ilgili söyledikleri nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılamak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldı ve yakalama kararı çıkarıldı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Azimli, Tema’nın açıklamaları üzerine başlayan tartışmalar hakkında yorum yaptı.

'9 YAŞINDA EVLENDİĞİ KESİN'

Medyascope'tan Gülseven Özkan'ın haberine göre, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Azimli, bazı araştırmacıların Hz. Muhammed'in evlilik yaşını çeşitli hesaplamalarla 18 olarak gösterdiğini, ancak bunun doğru olmadığını ve bu konuda hiçbir kanıt bulunmadığını savundu.

Prof. Dr. Azimli, “Hz. Muhammed, Hz. Ayşe altı yaşında iken sözlendi ve dokuz yaşında evlendi. Bu, cinsel ilişki anlamında zifaf demektir. Altı yaşında sözlendi, dokuz yaşında evlendi. Üç yıllık beklemenin nedeni muhtemelen Hz. Ayşe’nin adet görmesini beklemektir. Altı yaşında değil, dokuz yaşında evlilik söz konusudur ve bu kesin bir bilgidir” dedi.

Bu konudaki tüm rivayetlerin Hz. Ayşe'nin dokuz yaşında evlendiğini doğruladığını vurgulayan Prof. Dr. Azimli, “Bütün hadis ve tefsir kitapları, İslam tarihi kaynakları Hz. Ayşe’nin dokuz yaşında evlendiğini tasdik eder. Diyanet Ansiklopedisi de bu yaşta evlendiğini belirtir” dedi.

'ERKEKLER DE KÜÇÜK YAŞTA EVLENİYORDU'

Türkiye’de bu konudaki ilk makalelerden birini yazdığını belirten Prof. Dr. Azimli, bilimsel verilerin bunu gösterdiğini ve Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerden örnekler verdi. Prof. Dr. Azimli, bu durumun yalnızca Hz. Muhammed’e özgü olmadığını belirterek Talak Suresi’nin dördüncü ayetinden söz etti. Arap toplumunda bunun bir gelenek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Azimli, “Bu yalnızca peygamberin yaptığı bir şey değil. Hz. Ömer, Hz. Ali’nin adet görmemiş kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Peygamberin kızı Rukiye sekiz yaşında evlendi. Bu tür evliliklerin birçok örneği var. Erkekler de küçük yaşta evleniyordu. Amr Bin As’ın oğlu Abdullah, babasından 11 yaş küçüktür. Bu da babasının 10 yaşında evlendiği anlamına gelir” dedi.

'DİYANET’İN GÖRÜŞÜ DE DOKUZ YAŞINDA EVLİLİK YÖNÜNDEDİR'

Diamond Tema’nın doğru söylediğini belirten Prof. Dr. Azimli, “Genç doğru söylüyor. Bir şey uydurmuyor, iftira atmıyor. Hadis kitaplarındaki bilgileri aktarıyor. İslam’ın en güvenilir kitabı Buhari’den konuşuyor. Bu meseleye devletin müdahale etmemesi gerekir. Mahkemeler bu konularda karar veremez. Sonunda çelişkiye düşerler. Ya bu hadisleri reddedecekler, ki reddedemezler. Diyanet bu konuda açıklama yapmıyor. Diyanet’in görüşü de dokuz yaşında evlilik yönündedir” diyerek sözlerini tamamladı.