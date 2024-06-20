Diamond Tema: Eğer ortada bir hakaret varsa Diyanet'e dava açmaları gerekir

Sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile çektiği "Şeriat tartışmaları" konseptli videodaki "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama” nedeni ile hakkında soruşturma açıldığını duyurduğu YouTuber Diamond Tema, "Eğer tartışmayı ben kaybetmiş olsaydım, kullandığım ifadelerin 10 katı daha ağır şeyler söylemiş olsaydım bile bu problem olmayacaktı, kimse üzerinde durmayacaktı" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Diamond Tema, olayı anlattığı açıklamasında, "Tartışmada şeriatın iyi bir yönetim biçimi olup olmadığını ele aldık ve rakibim zayıf kaldı, bu da bazılarında “Din elden gidiyor” korkusuna sebep oldu sanırım. Bu yüzden de operasyon hesaplarıyla beni hedef gösterip, gerek öldürülmem gerektiğini söyleyen tonlarca tweet atılıyor, gerekse hapse atılmamı isteyen paylaşımlar yapılıyor" ifadesini kullandı.

"Aldığım ölüm tehditlerinin haddi hesabı yok" diyen Diamond Tema, şunları kaydetti:

"Olay tamamen, bir Müslüman’ın bir dinsize tartışma kaybetmesini örtbas etme çabasından ve iktidarın da talip olduğu bir kesimin gazını almaya çalışmasından ibaret. Bana ceza aldırarak insanların içini rahatlatacaklar. Halbuki ne hukuken ne de dinen yanlış bir ifade kullandım. Ne aşağıladım, ne hakaret ettim, ne de iftira attım. Diyanet’in ve tüm Müslüman din adamlarının sahih dediği kaynakları kullandım. Eğer ortada bir hakaret varsa bu durumda diyanete dava açmaları gerekir.

Ama mesele o değil biliyorum. Eğer tartışmayı ben kaybetmiş olsaydım, kullandığım ifadelerin 10 katı daha ağır şeyler söylemiş olsaydım bile bu problem olmayacaktı, kimse üzerinde durmayacaktı çünkü 'Dinsiz yenildi, Müslüman kazandı' diyerek eğlenebileceklerdi. Dinsize haddi bildirilmiş olacaktı.

Benim bu tartışmalardan anladığım şu oldu. Aslında bu insanların derdi benimle değil, inandıkları dini beğenmiyorlar belli ki. Ya da inandıkları dinin kaynaklarını bilmiyorlar.

Aslında okuduğum şey ayet bile değil, Diyanet İşleri’nin basıp yayımladığı ve ‘sahih’ yani gerçek; şaibesiz kabul edilen hadislerin yer aldığı bir kitaptan, Hazreti Muhammed’in Hazreti Ayşe ile evliliği ile ilgili bir bölümü gösterip ‘Bu sana ahlaklı geliyor mu? Bana gelmiyor’ dedim. Ve hukuken bunu demek suç değil. Dinen de, benim uydurduğum bir şey yok ortada. Nurettin Yıldız gibi birçok Arapça bilen ve İslam konusunda âlim kabul edilen insan da, bunun doğru olduğunu savunuyor. Ama onlar Müslüman oldukları için konu unutulabiliyor. Bense dinsiz olduğumdan dolayı susturulmak isteniyorum. Mesele bu kadar basit aslında."