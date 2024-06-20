Adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim ihraç edildi

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevli olduğu dönemde adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle görevinden ihraç edildiğini açıkladı.

Adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim ihraç edildi

Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A.'nın açığa alındığı bildirildi. Hakimin başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A. mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir” denildi.

Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet....Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet....Gündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Adalet Bakanlığı
Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
Yargıtay üyesi Uçar'dan HSK'ya: Devlete ihanet affedilmemeli Yargıtay üyesi Uçar'dan HSK'ya: Devlete ihanet affedilmemeli
"Kırmızı bülten" tartışması: Eylem Tok ve oğlu yakalandı, depremzedeler Ersan Şen'e duruşmada söylediklerini hatırlattı Eylem Tok ve oğlu yakalandı, depremzedeler Ersan Şen'e duruşmada söylediklerini hatırlattı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Komşularının önerisiyle DNA testi yaptırdı; 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi 2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi!
Tartışma sonrası kendini asarak yaşamına son verdi... Eşi, "Sana yazıklar olsun" diye sitem etti! Tartışma sonrası kendini astı; eşi, "yazıklar olsun" diye sitem etti!