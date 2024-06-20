Adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim ihraç edildi

Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A.'nın açığa alındığı bildirildi. Hakimin başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A. mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA