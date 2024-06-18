'Şeriatı tartıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı | Diamond Tema hakkında yakalama kararı!

Sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile yaptığı şeriat tartışması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Diamond Tema hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın daha önce hakkında soruşturma başlatıldığını duyurduğu Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Tunç paylaşımında, "Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

'BİR DİNSİZİN ŞERİATÇIYI ÇÜRÜTMESİNDEN, DİNSİZİN PEYGAMBERE KÜFRETMESİ BOYUTUNA GETİRDİLER'

Hakkında soruşturma başlatıldığı haberinin ardından bir paylaşımda bulunan Diamond Tema, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İyiyim arkadaşlar, sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok. İfademizi verir, duruşmaya çıkarız, olur biter. Olayı bir dinsizin bir şeriatçıyı çürütmesinden, bir dinsizin peygambere küfretmesi gibi bir boyuta getirdiler. Tamamen algı operasyonu. Ne küfür var ne iftira" demişti.

DIAMOND TEMA'YA DESTEK YAĞDI

Programda Diamond Tema, "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" demişti. Sosyal medya üzerinden yayınlanan program için ise erişim yasağı da talep edildi. Ayrıca programın ardından kendisine radikal çevrelerden gelen ölüm tehditlerini X hesabında paylaşan Tema’ya sosyal medyada destek yağdı.

YURT DIŞINA ÇIKTI

Gelişmelerin ardından Diamond Tema, yurt dışına çıkarak Arnavutluk'a gitti.

Diamond Tema

ASKERLİK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Kendisi çocuk yaştayken Türkiye’ye yerleşen Arnavut kökenli bir aileden gelen ve bir süredir Arnavutluk’ta yaşayan Tema, gericilerin ve ırkçı paylaşımların hedefi olurken, sosyal medya hesabından bugün yaptığı yeni paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Arnavut olduğum için ırkçılık yapıp dışlayanlara: 2014-2015 Şırnak, Cizre. Hendek olayları dönemi. Vatan hizmeti."

Diamond Tema'nın paylaşımı şu şekilde:

DIAMOND TEMA KİMDİR, NERELİ?

Diamond Tema 1994 Yılında Arnavutluk'ta doğmuş Agnostik Yazar Ve Youtuber'dır. 96 yılında Türkiye’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi’yle alakalı belgeseller çekti.

YouTube'da Tarih , Felsefe ve Bilim İle İlgili İçerikler Üretmektedir. Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem