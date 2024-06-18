115 sanatçı ve yazar tepkisini ortaya koydu, açıklama yaptı: Hakkari'ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli!

Hakkari Belediyesi'ne yönelik polis operasyonunun ardından görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Akış'ın görevden uzaklaştırılması sonrası İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atadı.

115 YAZAR, EDEBİYATÇI VE SANATÇIDAN TEPKİ

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası aralarında yazar, edebiyatçı ve sanatçı olan 115 kişi, yazılı açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.

115 imzacının yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir.

Ülkenin barış ve refah içinde yaşama umuduna darbe indiren, hemen tüm toplum kesimlerinin hukuksuz bulduğu kayyım uygulamalarının süreklilik kazanacağına dair açıklamaları kabul edilmez buluyoruz.

Anayasaya göre, bütün yurttaşların eşit sahip olduğu, dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygı gösterilmeli, Hakkari’ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli, demokrasi ve hukukla hiçbir biçimde bağdaşmayan tüm kayyım uygulamalarına son verilmelidir."

İmzacılar

Abidin Parıltı

Adnan Özyalçıner

Afşin Kum

Ahmet Erkam Saraç

Ahmet Güneş

Ahmet Telli

Ahmet Ümit

Akif Kurtuluş

Algan Sezgintüredi

Alper Canıgüz

Altay Öktem

Asuman Susam

Ayfer Tunç

Ayşe Sarısayın

Ayşegül Devecioğlu

Ayşen Şahin

Başak Canda

Başar Başarır

Başar Yılmaz

Bekir Yurdakul

Belma Fırat

Berivan Kaya

Bilsen Başaran

Bülent Tekin

C. Hakkı Zariç

Cenk Güray

Cenk Kolçak

Çerkes Karadağ

Defne Suman

Deniz Durukan

Deniz Yüce Başarır

Duygu Kankaytsın

Elif Sofya

Enes Kurdaş

Ercüment Akdeniz

Erdoğan Aydın

Ertan Meyan

Fatih Gezer

Fatih Polat

Fergun Özelli

Figen Şakacı

Gaye Boralıoğlu

Gonca Özmen

Gönül Kıvılcım

Gürel Sürücü

Haden Öz

Halide Yıldırım

Halil İbrahim Özcan

Hasan Öztoprak

Hatice Meryem

Haydar Ergülen

Hayri K. Yetik

Hicri İzgören

Hülya Deniz Ünal

İnanç Avadit

İsmail Güzelsoy

Jaklin Çelik

Kadir Akın

Kamil Tekin Sürek

Kerem Fırtına

Latife Tekin

Levent Karataş

Mehmet Bilal Dede

Mehmet Said Aydın

Menekşe Toprak

Mine Soysal

Murat Gülsoy

Murat Özyaşar

Murat Uyurkulak

Murat Yalçın

Murathan Mungan

Mustafa Eroğlu

Mustafa Güçlü

Mustafa Köz

Mustafa Yelkenli

Muzaffer Kale

Müge İplikçi

Namık Kuyumcu

Nayim Gül

Nesimi Aday

Neslihan Önderoğlu

Neslihan Yalman

Neşe Yaşın

Nevzat Süs

Nuray Önoğlu

Nurhan Suerdem

Nursen Yiğit

Onur Bütün

Orhan Alkaya

Orhan Pamuk

Oya Baydar

Ömer Türkeş

Özgün Bulut

Özlem Akıncı

Özlem İşbilir

Polat Özlüoğlu

Rıdvan Hatun

Rıfat Mertoğlu

Sema Kaygusuz

Semih Çelenk

Semih Gümüş

Sevim Erdoğan

Süreyyya Evren

Şebnem İşigüzel

Şevket Karakış

Taçlı Yazıcıoğlu

Tarhan Gürhan

Tülin Dursun

Ümit Kıvanç

Vecdi Erbay

Yaprak Zihnioğlu

Yasemin Özek

Yavuz Ekinci

Yücel Aysal

Zeynep Oral

Kaynak: Gerçek Gündem