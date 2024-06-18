115 sanatçı ve yazar tepkisini ortaya koydu, açıklama yaptı: Hakkari'ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli!
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası 115 yazar, edebiyatçı ve sanatçıdan tepki geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli" denildi.
Hakkari Belediyesi'ne yönelik polis operasyonunun ardından görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Akış'ın görevden uzaklaştırılması sonrası İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atadı.
115 YAZAR, EDEBİYATÇI VE SANATÇIDAN TEPKİ
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası aralarında yazar, edebiyatçı ve sanatçı olan 115 kişi, yazılı açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.
115 imzacının yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir.
Ülkenin barış ve refah içinde yaşama umuduna darbe indiren, hemen tüm toplum kesimlerinin hukuksuz bulduğu kayyım uygulamalarının süreklilik kazanacağına dair açıklamaları kabul edilmez buluyoruz.
Anayasaya göre, bütün yurttaşların eşit sahip olduğu, dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygı gösterilmeli, Hakkari’ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli, demokrasi ve hukukla hiçbir biçimde bağdaşmayan tüm kayyım uygulamalarına son verilmelidir."
İmzacılar
Abidin Parıltı
Adnan Özyalçıner
Afşin Kum
Ahmet Erkam Saraç
Ahmet Güneş
Ahmet Telli
Ahmet Ümit
Akif Kurtuluş
Algan Sezgintüredi
Alper Canıgüz
Altay Öktem
Asuman Susam
Ayfer Tunç
Ayşe Sarısayın
Ayşegül Devecioğlu
Ayşen Şahin
Başak Canda
Başar Başarır
Başar Yılmaz
Bekir Yurdakul
Belma Fırat
Berivan Kaya
Bilsen Başaran
Bülent Tekin
C. Hakkı Zariç
Cenk Güray
Cenk Kolçak
Çerkes Karadağ
Defne Suman
Deniz Durukan
Deniz Yüce Başarır
Duygu Kankaytsın
Elif Sofya
Enes Kurdaş
Ercüment Akdeniz
Erdoğan Aydın
Ertan Meyan
Fatih Gezer
Fatih Polat
Fergun Özelli
Figen Şakacı
Gaye Boralıoğlu
Gonca Özmen
Gönül Kıvılcım
Gürel Sürücü
Haden Öz
Halide Yıldırım
Halil İbrahim Özcan
Hasan Öztoprak
Hatice Meryem
Haydar Ergülen
Hayri K. Yetik
Hicri İzgören
Hülya Deniz Ünal
İnanç Avadit
İsmail Güzelsoy
Jaklin Çelik
Kadir Akın
Kamil Tekin Sürek
Kerem Fırtına
Latife Tekin
Levent Karataş
Mehmet Bilal Dede
Mehmet Said Aydın
Menekşe Toprak
Mine Soysal
Murat Gülsoy
Murat Özyaşar
Murat Uyurkulak
Murat Yalçın
Murathan Mungan
Mustafa Eroğlu
Mustafa Güçlü
Mustafa Köz
Mustafa Yelkenli
Muzaffer Kale
Müge İplikçi
Namık Kuyumcu
Nayim Gül
Nesimi Aday
Neslihan Önderoğlu
Neslihan Yalman
Neşe Yaşın
Nevzat Süs
Nuray Önoğlu
Nurhan Suerdem
Nursen Yiğit
Onur Bütün
Orhan Alkaya
Orhan Pamuk
Oya Baydar
Ömer Türkeş
Özgün Bulut
Özlem Akıncı
Özlem İşbilir
Polat Özlüoğlu
Rıdvan Hatun
Rıfat Mertoğlu
Sema Kaygusuz
Semih Çelenk
Semih Gümüş
Sevim Erdoğan
Süreyyya Evren
Şebnem İşigüzel
Şevket Karakış
Taçlı Yazıcıoğlu
Tarhan Gürhan
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Ümit Kıvanç
Vecdi Erbay
Yaprak Zihnioğlu
Yasemin Özek
Yavuz Ekinci
Yücel Aysal
Zeynep Oral
Kaynak: Gerçek Gündem