Meteoroloji'den uyarı: 22-28 Haziran günleri arasında dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıkları, 22-28 Haziran haftası mevsim normalleri üzerinde seyredecek" denildi.

Meteoroloji'den uyarı: 22-28 Haziran günleri arasında dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre, 22 Haziran-28 Haziran günleri arasında arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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MGM, hafta boyunca yurt genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Buna eş zamanlı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara, "Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak durarak ormanlarımızı hep birlikte koruyabiliriz. Yeşil vatanın her daim yeşil kalması için; ateş yakma, izmarit atma, anız yakma" uyarısında bulundu.

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