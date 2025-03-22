İkiz Kardeşinin Kimliğiyle Firardaydı, Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ö., ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak kendini gizlemeye çalışsa da jandarmadan kaçamadı.

İkiz Kardeşinin Kimliğiyle Firardaydı, Yakalandı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında M.Ö.’nün sürekli adres değiştirdiğini ve ikiz kardeşinin kimliğini kullandığını tespit etti. Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunduğu adres belirlenen firariye operasyon düzenlendi ve M.Ö. gözaltına alındı. Jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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