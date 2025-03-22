Batman'da Otomobil Takla Attı

Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 28 yaşındaki Nasser Almansouri'nin kullandığı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Araç, savrularak bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA