İkinci Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İkinci Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Evren Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Mahmut (32) ve Merve (25) çiftinin tek çocuğu 2 yaşındaki Hamza E., oturma odasında oynarken pencereye tırmandı.

Tırmandığı pencerede dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hamza E., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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