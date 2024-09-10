İki Çobanın Üzerine Yıldırım Düştü

Sarıkamış ilçesine bağlı Sıpkaç Yaylası'nda yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan iki çoban hafif yaralandı. Yaralı çobanlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İki Çobanın Üzerine Yıldırım Düştü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan iki çoban hafif yaralandı.

İlçeye bağlı Handere Köyü Sıpkaç Yaylası'nda çobanlar Cabbar Gül ve Mecit Bedel hayvan otlatırken yıldırım düştü. Hafif yaralanan çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle yaylaya, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanlar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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