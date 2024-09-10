Bakan Yerlikaya'dan 'Narin Paylaşımları' Tepkisi! 'Yüzde 76'sı Provokasyon'

Türkiye, Diyarbakır'da 19 günün ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için ağlarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündemden düşmeyen cinayete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, X platformunda 21 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Narin Güran'la ilgili 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 paylaşım yapıldığını belirterek, "Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi" dedi.

'ALGI OPERASYONLARI' YAPANLARLA MÜCADELE

Sosyal medya üzerinden "algı operasyonları" yapanlarla, halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ettiklerini söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmasın ki, milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA