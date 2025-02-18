İki Kardeş Bıçakla Saldırmıştı: 1 Tutuklama Daha!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçen yıl meydana gelen kavgada Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut, Oğuz İ. ve Mustafa İ. kardeşler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Oğuz İ. tutuklanırken, Mustafa İ.'ye ev hapsi, kuzenleri İrem K.'ye ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, üç sanık hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Tahliyesini isteyen Oğuz İ., "Öldürme amacım yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, Mustafa İ.’nin de "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA