Narin Davasında 4 Tutuklu İçin Tahliye Başvurusu

Diyarbakır’da kayıp olarak aranmasının 19’uncu gününde cansız halde bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada, haklarında ‘suçluyu kayırma’ suçundan iddianame hazırlanan 6 tutukludan 4’ü için tahliye başvurusunda bulunuldu.

8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 3'ü suça sürüklenen çocuk 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamladı.

TAHLİYE BAŞVURUSU YAPTILAR

Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan ve Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanarak 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianamelerle ilgili incelemeler sürerken, ailenin avukatlarından Mustafa Demir çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demir, "TCK'nin 283/3 maddesi gereği kardeşler yönünden bu suçun işlenmesi halinde ceza hükmü olmayacaktır” dedi. "Tensiple tahliyelerini talep edeceğiz. Hazırlığımızı yaptık, adliyeye dilekçelerimizi sunacağız” diyen Demir’in açıklamasının ardından tutuklu 4 kişi için, iddianamelerin kabul edilmesi halinde tahliye edilmeleri için tahliye başvurusu yapıldı.

Kaynak: AA