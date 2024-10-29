İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Erkek Tutuklandı

Sakarya'da 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan saldırgan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Erkek Tutuklandı

Sakarya'da M.G isimli şahıs, otomobiliyle Serdivan Kırantepe mevkiine götürdüğü 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Çocukların durumu bildirdiği ailelerin şikayeti üzerine zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Erkek Tutuklandı - Resim : 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

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