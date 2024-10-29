İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Erkek Tutuklandı
Sakarya'da 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan saldırgan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya'da M.G isimli şahıs, otomobiliyle Serdivan Kırantepe mevkiine götürdüğü 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
Çocukların durumu bildirdiği ailelerin şikayeti üzerine zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA